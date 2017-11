The examples populate this alert with dummy content

POLITICA MUNICIPAL Compromís presenta a Begonya Doménech como nueva concejal Es diplomada en Naturopatía y asume el puesto que deja vacante Sabina Gregorio en el Ayuntamiento de Alcoy, por motivos laborales miércoles, 08 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Compromís presenta a Begonya Doménech, como nueva concejal del grupo municipal. Es diplomada en Naturopatía y asume el puesto que deja vacante Sabina Gregorio en el Ayuntamiento de Alcoy. Su incorporación es el tercer cambio en el grupo municipal de Compromís compuesto por tres concejales y un secretario de comunicación. La única que se mantiene en el cargo desde el inicio de la legislatura es la concejal Anna Climent. El concejal y actual portavoz, Marius Ivorra, sustituyó a David Abad, que dejó el cargo por motivos personales. Estas crisis junto al fallecimiento del concejal, Raül Seguí, llevan al grupo a calificar como "difícil"la presente legislatura. La nueva edil, que se incorpora para "mantener la línea de trabajo en la defensa de las entidades sociales alcoyanas, la transparencia y las personas", fue designada Secretaria Local de Compromís Alcoy en el último congreso local.