INFRAESTRUCTURAS Compromís reclama más señales en la autovía central Advierte de que las deficientes indicaciones provocan que los conductores acaben en la autopista o en vías convencionales menos seguras lunes, 03 de julio de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (03/07/2017) Compromís ha presentado una proposición no de ley para que las Cortes Valencianas reclamen al Ministerio de Fomento la instalación de más señales en la autovía A7 entre Alicante y Valencia. La diputada Cristina Rodríguez reclama en su propuesta “la señalización necesaria, con indicaciones claras sobre kilometraje pendiente de recorrer hasta su destino y si la vía es de pago o no”. La parlamentaria reconoce que la autovía central es el trayecto por carretera “más corto, rápido y barato” entre Alicante y Valencia. Sin embargo, señala, el viaje se ha convertido en “una trampa” por la falta de señalización. “Desde que en 2011 fuera inaugurado el último tramo de la A7 a su paso por el barranco de la Batalla, en Alcoy, el itinerario no está correctamente señalizado”, afirma. Según Rodríguez, desde Alicante el trayecto de la autovía solo indica Valencia en la salida de Alicante y en Alcoy. Desde Valencia, la referencia a Alicante aparece en Albaida. Antes, en Xàtiva, la deficiente señalización induce a ir a Alicante por la Font de la Figuera o por Villena. La consecuencia de esta mala señalización es que “haya personas que hagan en muchos casos 20 kilómetros más de carretera y el que es peor, bien por una vía de pago como la AP-7, bien por una vía más insegura y de peor calidad como la N-344 o la autovía A-31”. La parlamentaria apunta que “el tránsito de la A7, la ruta más rápida entre las dos principales ciudades valencianas, está incrementándose en el último año y exigimos al Ministerio de Fomento una clara y muy visible identificación que no confunda a los usuarios”. Rodríguez manifiesta que la autovía central “es un eje esencial de unión para las empresas de las comarcas norteñas de Alicante y el sur de Valencia, pero también es el paso de muchos ciudadanos extranjeros que atraviesan nuestro territorio con destino a sus vacaciones”.