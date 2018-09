Compromís reclama la recollida de residus porta a porta dels poligons

Compromís presentara a les pròximes comissions informatives una llista de preguntes per controlar nous serveis de la contracta de la Brossa. Per al regidor Màrius Ivorra "trobem a faltar certes implantacions de nous serveis, que segons marcava el contracte signat, ja haurien d'estar en funcionament, i no se'ns ha donat cap tipus d’explicació per part del govern, o l’empresa concessionària del servei"



Un d’aquests nous serveis és la recollida porta a porta en els polígons industrials. El regidor Ivorra declara "aquest servei havia d'estar en funcionament des del quart mes de la nova contracta, estem en el cinqué i encara no en sabem res. Està clar que des de Compromís hem apostat fermament per millorar els nostres polígons, i ha estat materialitzat en les ajudes de la Conselleria de Rafa Climent. El servei de recollida de RSU és un servei fonamental per a les nostres empreses, i aquesta és una millora notable que ja hauria d'estar implantada , que no podem demorar més". Afegeix que "altra de les millores de les quals encara no sabem res, és el futur sistema de recollida de la brossa al centre de la ciutat. A hores d’ara no sabem quin tipus de contenidors hi ha previst emprar, ni on estaran ubicats. A més hem trobat altres mancances que també preguntarem en comissions, amb la finalitat de tindre un bon servei de recollida de RSU, pel que tant a lluitat Compromís".



Altra pregunta que farem en Comissió Informativa fa referència a l'acord pres al Ple el passat mes de juliol on s'acordà posar en marxa un sistema al Mig Any vinent amb la finalitat de reduir els residus plàstics d’un sol ús a esdeveniments populars.