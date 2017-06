The examples populate this alert with dummy content

POLÍTICA Compromís recupera la Alcaldía de Muro La primera alcaldesa del municipio, Jacqueline Cerdá, asume el reto de mejorar la coordinación del Gobierno, del que sale el PSOE sábado, 10 de junio de 2017 El relevo al frente del Gobierno de Muro ha culminado este sábado con la elección de Jacqueline Jovita Cerdá, la primera alcaldesa en la historia del municipio. La candidata de Compromís sustituye en el cargo a Francesc Valls, de Esquerra Unida, en virtud del acuerdo alcanzado hace dos años para compartir y repartirse el Gobierno. Del Ejecutivo local se cae el PSOE, según ha anunciado en el pleno extraordinario. La nueva alcaldesa ha dejado claro en su discurso de investidura quienes son sus referentes: sus predecesores Ximo Llorca y Rafael Climent, el actual conseller de Economía Sostenible, que ha estado presente en la sesión plenaria. Cerdá ha invitado a “funcionarios, compañeros de corporación y población” a colaborar “por encima de nuestras diferencias”. Uno de los grandes retos, como ha señalado tras el pleno, es mejorar la coordinación del Gobierno municipal, uno de los peros de los dos primeros años de legislatura. El PSOE, según ha anunciado su concejal Josep Baena, no seguirá en el Gobierno porque no comparte que cada Concejalía “sea un reino de taifas en el que cada concejal haga lo que le parezca”. “Entramos en el Gobierno de la mano de Francesc Valls y una vez que ha presentado su renuncia, el apoyo al Gobierno se acaba”, ha manifestado. Cerdá, ante un salón de plenos abarrotado, ha avanzado una política “de puertas abiertas, con claridad y transparencia”. Según ha dicho, “la vara de mando es el símbolo de un punto en el que apoyarnos todos”. La nueva alcaldesa ha finalizado con una cita del ensayista Joan Fuster y con la voluntad de “trabajar todos en la misma dirección”. Le quedan dos años para hacerlo.