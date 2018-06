The examples populate this alert with dummy content

RUPTURA Compromís rompe el pacto de Gobierno en Muro Los nacionalistas acusan a Esquerra Unida de trabajar de espaldas al equipo municipal y en connivencia con el Partido Popular lunes, 25 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Un año después de que los nacionalistas relevasen en la alcaldía a Esquerra Unida tras el pacto que firmaron en 2015 para compartir el mandato, las negociaciones se han roto. Así lo ha manifestado en rueda de prensa esta mañana la alcaldesa, Jacqueline Cerdà, que ha lamentado que Esquerra Unida siempre haya trabajado a espaldas de Compromís y en complicidad con la oposición, en este caso, los populares. "Desde que cogimos la alcaldía, hemos intentado crear equipos de trabajo, que hemos logrado con los técnicos, pero que con nuestros socios de Gobierno ha sido imposible, además de ser continuas las amenazas de romper el pacto y hacer oposición en los medios de comunicación (...) Por este motivo, Compromís por Muro, con la alcaldesa al frente y apoyados por la coalición, hemos tomado con valentía la decisión de retirar todas las competencias a los concejales de Esquerra Unida y gobernar el año que nos queda en minoría: prácticamente es lo que hemos hecho hasta ahora y somos conscientes de este reto, pero lo haremos por el bien de nuestros vecinos y de nuestro pueblo". La gota que ha colmado el vaso es la información vertida por Esquerra Unida y el Partido Popular sobre un posible riesgo de contaminación del agua en las instalaciones del colegio El Bracal. Compromís ha desmentido esta noticia y ha asegurado que no están contaminadas. Los nacionalistas asumen desde este momento las áreas de los tres concejales de Esquerra Unida: Fani Juan, Kike Pascual y Francesc Valls, el primer alcalde de un pacto de gobierno que ya es historia. Con un Gobierno de solo cuatro concejales, la alcaldesa invita a los partidos políticos a trabajar por la mejora de Muro.