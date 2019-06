The examples populate this alert with dummy content

SER LEYENDA “Con 71 años nadie me va a cambiar” Gonzalo Olcina Fuster es nuestro invitado en Ser Leyenda. Programa realizado desde el Centro Comercial Alzamora viernes, 21 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (21/06/2019) Los viernes Ser Deportivos , se convierte en Ser Leyenda. Un programa realizado en el Centro Comercial Alzamora. El invitado ha sido Gonzalo Olcina Fuster vinculado al fútbol, fútbol sala y al Alcoyano. Con este genio y figura, hemos hablado de todo un poco, de su vida, de su pasado como ex jugador y de muchas cosas más que no te debes de perder, un personaje con mucha personalidad que o se le quiere no , pero que no deja indiferente a nadie.