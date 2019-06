The examples populate this alert with dummy content

NUEVO FICHAJE Con Jorge Devesa empieza la "alcoyanización" El defensa de Ibi vuelve a su casa después de su paso por Ibiza – Devesa acumula más de 200 partidos con el Alcoyano en las 8 temporadas que ha estado martes, 18 de junio de 2019

Jorge Devesa es el primer fichaje de la nueva era en Tercera División. El futbolista de Ibi, vuelve a lo que ha sido su casa ya que para pasado 8 temporadas en el Alcoyano y jugando más de 200 partidos con la camiseta blanquiazul. Devesa ha sido presentado en El Collao justo en el mismo lugar de su multitudinaria despedida y donde dejó la puerta abierta a volver a jugar de blanquiazul. "Aquí me despedí y tenía la ilusión de volver ya ahora ha llegado el momento, es un día muy importante para mí, vengo con mucha ilusión y muy comprometido. Todos sabemos que la afición lo que quiere es que los jugadores nos lo dejemos todo y yo vengo con esas ganas", señaló. Devesa firma por una temporada condicionada a objetivos, como todos lo que este año firmarán en el Alcoyano. Con este jugador, el Alcoyano comienza uno de sus objetivos principales, que no es otro que "alcoyanizar" al Alcoyano y que la afición se sienta orgullosa e identificada con su equipo. Las pasada temporadas la ausencia de jugadores "de la casa" , brillaba por su ausencia y eso generó gran enfado por parte de la afición que no tenía con quien identificarse. Escucha todo lo que ha dicho en su vuelta Jorge Devesa en el programa de hoy de Ser Deportivos.