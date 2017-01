The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA “Con los medios actuales, es imposible tener una Justicia más rápida” El nuevo decano del Colegio de Abogados de Alcoy, Ricardo de la Encarnación, analiza la situación del partido judicial viernes, 20 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (19/01/2017) El nuevo decano del Colegio de Abogados, Ricardo de la Encarnación, señala la interinidad de los jueces y la escasez de personal como los principales problemas del partido judicial. Eso sin tener en cuenta las infraestructuras judiciales. De la Encarnación espera que el traslado se produzca en breve, aunque entiende que la solución no ha sido la más acertada. En la entrevista concedida a Radio Alcoy De la Encarnación destaca la función social de la Abogacía a través del Servicio de Asistencia Jurídica y del turno de oficio.