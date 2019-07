The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY "Con las obras del puente de las Paúlas mejorará su seguridad" Jordi Martínez, concejal portavoz del PSOE y al frente de las concejalías de Obras y Servicios, Movilidad Sostenible, Accesibilidad Universal y Políticas analiza el inicio de gestión municipal en esta legislatura lunes, 29 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (29/07/2019)

AUDIO Hora 14 Alcoy (29/07/2019) Jordi Martínez, concejal portavoz del PSOE y al frente de las concejalías de Obras y Servicios, Movilidad Sostenible, Accesibilidad Universal y Políticas Comarcales ha explicado este lunes en Hoy por Hoy que las obras del puente de las Paúlas concluirán a finales de agosto. Los trabajos se enmarcan dentro de la construcción del vial ciclo peatonal que conecta la vía verde con la ciudad y proporcionarán mayor seguridad a la infraestructura. "Pido tranquilidad y esperar a que las obras se acaben. El puente estaba apoyado sobre un margen, con todo el riesgo que ello conlleva y con las obras la situación del puente mejora".Ha explicado que la construcción del eje ciclo peatonal tiene un plazo de ejecución estimada de cuatro meses. Con un recorrido de 9 kilómetros, uno por cada sentido de la marcha, unirá la vía verde de Batoy con la ciudad hasta la cornisa norte de la ciudad para conectar con Cocentaina. Su construcción cuenta con una ayuda europea del fondo FEDER 2014-2020, al 50%. El edil ha abordado otros asuntos como la financiación de Entenza con fondos europeos, el nuevo pliego de condiciones para el servicio de bus y también como secretario general de la agrupación socialista de Alcoy se ha mostrado confiado por el archivo del expediente abierto al alcalde de Alcoleja, Francisco Fenollar, por presentar candidatura al acta de diputado provincial y desoir la decisión de la ejecutiva provincial y federal que apoyaba a Antonio Francés. "Nuestros estatutos son muy claros, pero si no ha habido cuestión de fondo, a mí personalmente no me gustaría que hubiera sanción".