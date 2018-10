The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY "Con trabajo e ilusión se consigue todo" Jorge Hinojosa presenta su primera novela, La Entrevista, una historia de superación y de alcanzar metas jueves, 11 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (11/10/2018) Jorge Hinojosa presenta en Radio Alcoy La Entrevista, su primera novela. En la obra narra la historia de un escritor al que están entrevistando para la televisión en su antiguo colegio. Es una historia de superación y de perseguir los sueños de cada cual. "Con trabajo e ilsuión se consigue todo", concluye Jorge Hinojosa al final de su intervención en Radio Alcoy. En Hoy por Hoy Alcoy explica que comenzó a escribir su novela en Barcelona en el año 2012, tras finalizar el máster en guion en la ESCAC (Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya). Cuenta con una introducción del actor alcoyano Xavi Mira. Fue presentada el pasado viernes 5 de octubre en el Círculo Industrial. Su intención es convertir esta novela en el guión de una serie o una película. La promoción de La Entrevista cuenta con el book trailer protagonizado por el actor David Mora (Kiki, el amor se hace), junto con Sara Castañer y Diego Fernández, y ha sido realizado por un equipo técnico que ha contado con la directora catalana Helena Mariño, la directora de fotografía Claudia Ripoll, el compositor Juan Vila y los jóvenes fotógrafos Santi Aura e Ignacio Taléns, entre otros. El trailer se rodó en el Colegio Sant Roc donde Jorge Hinojosa imparte la extraescolar de audiovisual.