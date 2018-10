The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY "Con el tren se han tomado decisiones políticas por encima del sentido común" El ingeniero José Llorens Aura, ex director de la compañía ferroviaria Almston, analiza este jueves la relación de Alcoy con el tren en una conferencia que comienza a las 19,45 en el Círculo Industrial jueves, 04 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (04/10/2018) El ingeniero José Llorens Aura, ex director de la compañía ferroviaria Almston, analiza este jueves la relación de Alcoy con el tren en una conferencia que comienza a las 19,45 en el Círculo Industrial, dentro de los actos del 150 aniversario de la entidad. Antes de la charla el experto ha explicado en Hoy por Hoy Alcoy, que de las tres líneas ferroviarias con las que contaba la ciudad en la actualidad sólo queda una en activo. Atribuye el declive del tren a la gestión de las administraciones públicas. "El futuro del tren viene si hay una radionalización del transporte. A veces se han hecho barbaridades de inversiones que no han servido para nada. Con el tren se han tomado decisiones en las que ha primado más la política que el sentido común". En la conferencia Alcoy y el ferrocarril mostrará documentación gráfica sobre la evolución de las líneas con las que contaba la ciudad y la apuesta por las compañías privadas para su desarrollo.