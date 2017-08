The examples populate this alert with dummy content

SANT HIPÒLIT 2017 Concentaina activa el reloj festero con Els Comptes Este sábado las filaes desfilarán a partir de las once menos La Llana que saldrá el domingo-La Colla Malpasset abre el ciclo de conciertos en el Palau Comtal sábado, 05 de agosto de 2017 escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (05/08/2017) Cocentaina inicia la Semana Festera con el tradicional día de Els Comptes que tiene lugar justo una semana antes de la celebración de la trilogía en honor a San Hipólito Mártir. En esta jornada los festeros de las dieciséis filaes contestanas pondrán al día sus cuotas de cara a las inminentes fiestas y desfilarán por el Passeig del Comtat en les ‘Voltetes’ que comenzarán este sábado a partir de las 23 horas con el siguiente orden: Mudéjares, Guardia Jalifiana, Kabileños, Muladís, Cavallers de Llúria, Contestanos, Maseros, Almogàvers, Gentils, Creuats, Contrabandistes, Cavalleria Ministerial, Bereberes ‘Borts’, Manta Roja y Bequeteros. Por su parte la filà Llana, que mantiene la tradición de celebrar ‘Els Comptes’ en domingo, saldrá a la calle a las 23:30h del 6 de agosto. También el martes y el miércoles habrá ‘Voltetes’ por el Passeig del Comtat a partir de las once de la noche con la participación de varias filaes. Los actos previos al inicio de la trilogía en honor a San Hipólito se sucederán a lo largo de los próximos días y en los mismos la música festera tendrá un protagonismo destacado en los diferentes conciertos que se realizarán en el patio de armas del Palau Comtal. El primero de ellos tendrá lugar este domingo a las 21:15h de la mano de la Colla Mal Passet y alcanzará en esta ocasión su edición número XIV. El lunes será el turno del Ateneu Musical de Cocentaina con su XXXII Concierto de Música Festera que dará comienzo a las 22:30h de la noche y el jueves a la misma hora la Unión Musical Contestana cerrará la Semana Festera con su también concierto dedicado a las fiestas que llegará en este 2017 a la XLV edición. El miércoles finalizará el solemne novenario en honor a San Hipólito Mártir que se viene celebrando desde el pasado 1 de agosto en la parroquia de Santa María a las 19:45h de la tarde y en esta última jornada serán presentados los recién nacidos al patrón al mismo tiempo que se elegirán los mayorales y las mayoralas del próximo año 2018. Por último el jueves 10 de agosto se celebrará una misa en la parroquia del Salvador, a partir de las 19:30, en la que se impondrán las medallas del patrón a los cargos festeros de este año y seguidamente se trasladará en procesión la imagen de San Hipólito El Xicotet desde este templo al Monasterio de la Mare de Déu del Miracle, donde junto a la patrona contestana presidirá el acto de Acción de Gracias del día del Alardo. La Semana Festera incluye otras actividades como la clásica Volteta dels Xiquets, que se llevará a cabo el martes desde la parte alta del Passeig del Comtat, una vez finalicen la merienda y los juegos infantiles que se realizarán en la plaza de El Pla a partir de las seis de la tarde. Además el domingo 30 de julio Teló Teatre puso en escena en su cincuenta aniversario el montaje Taxi de Ray Cooney bajo la dirección de Ángel Fernández y con una masiva asistencia de público. La Federación Junta de Fiestas hace un llamamiento a la participación en todos los actos y destacan que a partir de este fin de semana la fiesta contestana empieza ya a vivirse en la calle “al margen de los actos propios de la Semana Festera les filaes organizan muchas actividades como comidas o cenas especiales para hacer más atractiva esa particular cuenta atrás hacia el inicio de nuestras fiestas de moros y cristianos”, concluye el presidente de la entidad, Hipòlit Borràs.