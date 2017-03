The examples populate this alert with dummy content

MEMORIA HISTÓRICA Conciencia artística para salvar la arqueología fabril Un grupo de creadores promueve iniciativas para reactivar el interés por recuperar el patrimonio industrial martes, 28 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (28/03/2017) La muestra Miralls del Miracle que durante los últimos meses ha permanecido expuesta en la Llotja de Sant Jordi se ha convertido en un motor para reivindicar un trato digno al magno pasado industrial de Alcoy. Los ocho artistas que tienen obra en la exposición han decidido clausurarla con una jornada para poner en valor el patrimonio industrial y crear una marca que destaque el carácter fabril del municipio. “Es un primer paso. Queremos reactivar el interés por recuperar el patrimonio industrial”, ha expuesto Pep Fuster, uno de los autores de la exposición. El comisario de la muestra, Mateo Gamón, ha destacado la “complejidad” de la exposición, debido a la diversa procedencia de los autores que debían crear obra sobre la industria de Alcoy. “Por eso no podemos clausurarla sin más”, ha dicho. “Hay que pensar nuevas ideas para las antiguas industrias”, ha añadido. E incluso se ha atrevido a plantear un posible uso. “Yo utilizaría una de las fábricas como taller de creatividad artística durante los veranos”. Para Fuster es interesante que esta exposición dé como resultado un movimiento que reflexione sobre el futuro de la arqueología industrial de Alcoy. El jueves (19.00 horas, Àgora) los artistas mantendrán un debate en torno a qué fue la industria de Alcoy y qué puede ser de sus restos. El acto comenzará la presentación de un logotipo creado como distintivo de la marca Alcoi Industrial.