PERROS Concienciación en Ibi para evitar deposiciones de perros en la calle El Ayuntamiento va a repartir portabolsitas y dispensadores de agua a los dueños con el objetivo de mantener limpia la vía pública miércoles, 24 de enero de 2018 AUDIO Informativo comarcal (24/01/2018) El Ayuntamiento de Ibi ha iniciado una campaña cívica con la intención de concienciar a la población sobre la importancia de recoger los excrementos de sus perros en la vía pública. El departamento de Tenencia de Animales va a repartir monederos con bolsas donde guardar las deposiciones y botellas de agua reciclables para llenarlas y limpiar la zona donde las mascotas hacen pis. Las primeras unidades, que van acompañadas de dos eslógans, Recógela tú, ¡que yo no puedo! en las bolsas y Límpialo tú, ¡que yo no puedo! en las botellas deagua, se repartieron el pasado domingo con motivo de la celebración de San Antón, patrón de los animales. La jornada contó con decenas de asistentes.