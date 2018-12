The examples populate this alert with dummy content

MÚSICA SOLIDARIA Concierto de la Orquesta Sinfónica Alcoyana a favor de Aspromín Llevarán al Teatre Calderón la obra El pessebre de Pau Casals que se podrá oir por primera vez en Alcoy jueves, 20 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Orquesta Sinfónica Alcoyana tiene previsto realizar un concierto de Navidad en el que se interpretará El pessebre de Pau Casals. Será el sábado 22 a las 18’30 horas en el Teatre Calderón a beneficio de Aspromín. Junto a la OSA actuará al Coral Polifónica Alcoiana y el Grupo de Cantores de Alcoy. A su vez se contará con la participación de cinco solistas como son Gemma Soler, Alexandra Soler, Alberto Ballesta, Javier Pérez y Alfonso Marco. La presidenta de la OSA, Paqui Contreras, su director, Gregorio Casasempere ‘Gori’, Fernando Cordero, en representación de Aspromín, Alfonso Marco, solista y representante del Grup de Cantores y Miguel Verdú, por parte de la Coral Sinfónica Alcoiana, han dado a conocer detalles de este concierto solidario en los estudios de Radio Alcoy.