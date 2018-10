The examples populate this alert with dummy content

IBI Concluye la formación de 12 empredendedores El objetivo del curso, organizado por JOVEMPA, es acercar a los futuros empresarios las reglas básicas y experiencias de éxito sábado, 06 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El curso Formando Emprendedores, organizado desde la Federación de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante (JOVEMPA), ha brindado la oportunidad a 12 personas a mejorar su curriculum en el curso desarrollado del 1 al 4 de octubre en el Centro Social Polivalente de Ibi. El teniente de alcalde del área de Industria, Nicolás Martínez, y representantes de JOVEMPA han asistido a la clausura del curso para entregar los diplomas a todos los participantes. Se trata de un programa de formación gratuito organizado desde la entidad alicantina que cuenta con la colaboración de la Diputación de Alicante y el Ayuntamiento ibense. El objetivo de esta formación es acercar a los futuros empresarios las reglas básicas que todo emprendedor debe conocer, sumado a las experiencias de emprendedores de éxito, para ayudarles a arrancar su negocio con garantías.