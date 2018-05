The examples populate this alert with dummy content

COCENTAINA Concluye el taller de empleo con la formación de 10 alumnos Descobrint l’entorn, con una duración de 1.920 horas repartidas en 12 meses, ha supuesto la contratación de dos alumnos jueves, 31 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El taller de empleo Descobrint l’entorn, con una duración de 1.920 horas repartidas en 12 meses, ha supuesto la formación de 10 alumnos en paro de los que dos han encontrado empleo. El proyecto ha contado con un presupuesto de 194.529 euros y ha facilitado a los alumnos la adquisición de la certificación profesional en la especialidad de Promoción Turística local e información al visitante. Mariona Carbonell, concejal de Promoción Económica destaca la buena sensación al finalizar esta iniciativa y avanza su continuidad. La clausura del taller se desarrolló el pasado lunes en Teular. Los alumnos y familiares estuvieron acompañados por la directora Territorial de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio Trabajo, Emilia Carbonell, por la alcaldesa, Mireia Estepa y la concejal de Promoción Económica.