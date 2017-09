The examples populate this alert with dummy content

IBI Concurso de ideas para la nueva plaza de la Iglesia De no conseguir financiación de la Unión Europea el consistorio ibense buscará ayudas también en el Plan de Obras y Servicios de la Diputación jueves, 28 de septiembre de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (27/09/2017) El Ayuntamiento de Ibi, desde el área de Urbanismo, convocará en breve un concurso de ideas para la remodelación de la emblemática Plaza de la Iglesia, ubicada en el Casco Antiguo de localidad, frente a la Iglesia Transfiguración del Señor. Esta obra estaba incluida dentro del programa de actuaciones presentado para las subvenciones de los Fondos FEDER, que han sido desestimados este mismo año. En este sentido, Ibi va a volver a solicitar estas ayudas europeas con la intención de que para el próximo año puedan ser una realidad. El teniente de alcalde del Área de Urbanismo, Santi Cózar, señala que “en caso de que vuelvan a desestimar el proyecto de Ibi, solicitaremos, para esta obra en cuestión, el Plan de Obras y Servicios de la Diputación Provincial de Alicante para la anualidad 2018, que se ejecutaría en 2019”. Por su parte, Cózar informa que al igual que las ayudas para la revitalización del Casco Antiguo, las bases de este concurso serán debatidas y consensuadas por todos los grupos políticos, así como entidades culturales y sociales de la villa juguetera. “Es obligación del Ayuntamiento mejorar física y socialmente el centro histórico de Ibi, conservando y protegiendo el patrimonio histórico y cultural ibense para que sea atractivo y agradable para vivir y disfrutar de sus espacios”, indica el edil.