AUDIENCIA PROVINCIAL Condenado un entrenador por agredir a uno de sus jugadores tras perder un partido La Audiencia de Alicante desestima el recurso del condenado y ratifica la sentencia del Juzgado número 1 de Alcoy, que le atribuye un delito leve de lesiones junto a su cuñado por agresiones hacia el futbolista martes, 24 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp La Audiencia de Alicante condena al entrenador de un equipo de Alcoy por agredir a uno de sus jugadores tras perder un partido. La Audiencia Provincial desestima el recurso del condenado y ratifica la sentencia del Juzgado número 1 de Alcoy sobre los hechos que se produjeron el 30 de abril de 2016 en el campo de polideportivo Francisco Laporta. Ese día el condenado, entrenador del equipo, recriminó a sus jugadores la actitud durante el partido que acababan de perder. Uno de sus jugadores hizo frente a los reproches y comenzó una discusión. Según la sentencia, el entrenador agarró con fuerza del cuello al jugador, causándole lesiones de 5 centímetros. Cuando iba a propinarle un puñetazo, apareció el cuñado del entrenador y golpeó al futbolista, provocándole una herida en el labio. La sentencia ahora ratificada por la Audiencia provincial condena al entrenador del equipo y a su cuñado por un delito leve de lesiones a una pena de 3 meses de multa con una cuota diaria de 6 euros.