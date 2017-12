The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS Condenado un funcionario a dos años de prisión por apropiarse de 60.500 euros del Ayuntamiento de Cocentaina El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha dado a conocer este jueves la resolución, que es firme al no interponer recurso ninguna de las dos partes jueves, 07 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp más información El Ayuntamiento lleva a Fiscalía a un funcionario por el robo de fondos públicos La Audiencia de Alicante ha condenado a dos años de prisión a un funcionario del Ayuntamiento de Cocentaina que sustrajo 60.500 euros de las arcas municipales entre 2009 y 2015. Además, cumplirá tres años y nueve meses de inhabilitación absoluta según la sentencia. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha dado a conocer este jueves la resolución, firme al no interponer recurso ninguna de las dos partes, siendo la acusación particular ejercida por el propio Ayuntamiento de Cocentaina. La sentencia indica que, durante seis años, en el periodo de 2009 a 2015, el condenado fue auxiliar de Tesorería del Ayuntamiento de la localidad y, "guiado de un ánimo de enriquecimiento injusto", se apoderó de 60.500,68 euros de las arcas municipales. El procedimiento consistió en "manipular la contabilidad" mediante la simulación de ingresos desde la caja a la cuenta del banco y "simultáneamente" registrar "ficticiamente devoluciones" de garantías depositadas "en metálico" por concesión de licencias de obras. A raíz de un expediente disciplinario incoado en octubre de 2015, el funcionario reconoció los hechos y devolvió al consistorio la totalidad de la cantidad sustraída y los intereses devengados (5.095,09 euros).