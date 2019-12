The examples populate this alert with dummy content

CULTURA INTERNACIONAL Conferencias del MARQ en Irán El director gerente del museo, el contestano José Alberto Cortés, ha sido uno de los ponentes en una actividad englobada dentro de la exposición Alicante. Tesoros del MARQ que se podrá visitar en Teherán hasta abril de 2020 sábado, 07 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (07/12/2019) Una delegación del Museo Arqueológico de Alicante, MARQ, ha estado en la capital de Irán, Teherán, para impartir un ciclo de conferencias relacionadas con la exposición Alicante. Tesoros del MARQ que se puede ver en este país del Oriente Medio hasta el 8 de abril. Entre los expertos ha estado el director gerente del MARQ, el contestano José Alberto Cortés, quien días antes explicaba en Radio Alcoy el contenido de su conferencia relacionada con la gestión relacionada con la arqueología y la historia, en la que ha puesto de ejemplos lugares tan cercanos situados en nuestras comarcas como la Torre de Almudaina o la Cava Gran de Agres. El título de su intervención fue La gestión del patrimonio cultural como herramienta de desarrollo local y su potencial turístico: el modelo del MARQ y fue la primera de este encuentro internacional, con el que se devuelven las charlas de expertos iraníes durante la exposición que se pudo ver en Alicante, Irán, cuna de civilizaciones.