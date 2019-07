The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY Conjugant verbs alcoians Pep Jordá i Javier Llopis expliquen els verbs de l’”idioma” alcoià a un nou capítol de Diccionari d’Alcoiania viernes, 26 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp En la secció Diccionari d’Alcoiania, basada en el llibre Diccionari de butxaca-Manual para entender el idioma alcoyano, els verbs han sonat amb força. Pep Jordá i Javier Llopis han explicat aquestes expressions en aquest capitol.