GIMNASIA RÍTMICA Conjunto histórico El conjunto alevín del club gimnasia rítmica Alcoy hace historia ganado su cuarto campeonato de España, nos lo cuentan todo en Ser Deportivos Alcoy lunes, 09 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (09/12/2019) El primero fue una gran ilusión, el segundo algo muy inesperado, el tercero ya fue el gran logro y este cuarto, el más saboreado por unas chicas que han terminado con todos los adjetivos posibles para nombrar algo histórico. Las cuatro veces campeonas de España han estado en Radio Alcoy para contarnos la experiencia y hablar de estos cuatro campeonatos conseguidos. Blanca Agudo, Daniela Picó, Ana Silvestre, Paula Torregrosa y Paula Hinojosa, acompañados de una de sus entrenadoras, Sara González, nos han acompañado en un programa especial. No te pierdas todas las experiencias y todo lo que supone para el Club Gimnasia Rítmica Alcoy, este logro histórico para el deporte local y para el mundo de la gimnasia rítmica en estas categorías.