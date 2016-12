The examples populate this alert with dummy content

CAPITÁN MORO Conquistados por el buen gusto Los grupos de caballeros conforman el boato del capitán de los Judíos sábado, 25 de abril de 2015 Con su sola presencia, el capitán, arropado por un nutrido boato, ha convertido a Alcoy al Islam. El público se ha entregado a la propuesta de la filà Judíos, creada por José Moiña. Antonio Masiá, el capitán, se ha presentado sobre una carroza y rodeado de la atmósfera creada por El Guardià de l’Arca, la pieza musical compuesta por Francisco Valor, uno de los músicos más interpretados en este Día de las Entradas. El grueso del boato lo han constituido los caballeros, repartidos en diferentes grupos de bigas.