GENERALITAT Conselleria vuelve a prohibir las quemas agrícolas desde el 1 de junio hasta el 16 de octubre La restricción se amplía a todas las acciones o actividades recogidas en los planes locales de quemas o en autorizaciones nominativas, salvo las de regulación especial martes, 29 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (29/05/2018) Ante el riesgo de incendios, la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente ha decidido volver a prohibir las quemas agrícolas en terreno forestal en el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 16 de octubre. El horario para la realización de fuegos queda acotado al intervalo entre el amanecer y la una y media de la tarde, momento en que la quema debe estar apagada. La restricción, que se extiende a quemas a menos de 500 metros, regresa después de que en mayo de 2017 el gobierno de la Generalitat ampliara el periodo de prohibición de las mismas, así como la de márgenes de cultivo, de cañares, carrizales o matorrales, por las altas temperaturas del mes de junio. La normativa incluye la suspensión de todas las acciones o actividades recogidas en los planes locales de quemas o en autorizaciones nominativas, salvo las de regulación especial, que podrán realizarse cuando el nivel de preemergencia por riesgo de incendios sea de alerta 1.