CENTRO DE DEPORTES Constituida la comisión Deportiva del Centre d’Esports Primeros pasos para crear el Consell Local ‘Centre d’Esports d’Alcoi’ viernes, 27 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp En la tarde de ayer tuvo lugar la Asamblea del Centre d’Esports en la que se eligió la composición de la Comisión Deportiva, hecho que tiene lugar cada cuatro años coincidiendo con el cambio de corporación municipal. Recordamos que la disolución del Organismo Autónomo Municipal ‘Centre d’Esports d’Alcoi’, producido en diciembre de 2007, como forma de gestión de servicios para la promoción de la educación física y actividad deportiva, para la administración, conservación y mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales, así como para la promoción, organización y programación de competiciones y eventos deportivos, hizo necesario que se debiera seguir manteniendo y potenciando el protagonismo y la participación de los clubes y entidades deportivas locales en la vida pública en este importante séctor de actividad municipal. Por todo ello el Ayuntamiento de Alcoy, consideró necesario la creación de una Asamblea General y una Comisión Deportiva para asegurar la participación democrática, la solidaridad social y el progreso en el ámbito del deporte local, hecho que se produjo en 2008, y que se ha venido manteniendo en las legislaturas posteriores hasta mayo de 2019. En la asamblea se informó que se quiere avanzar y dar un paso más constituyendo el Consell Local ‘Centre d’Esports d’Alcoi’ , órgano municipal constituido para el desarrollo y aplicación de una política deportiva participativa a partir de la relación de diferentes agentes y colectivos deportivos de la ciudad. Este órgano se instaurará siguiendo la legislación vigente a nivel estatal y autonómico y en el ámbito local, se sustenta en el Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Alcoy. El Concejal de Deportes, Miguel Juan Reig, explicó que para la creación de este Consell se enviará el borrador el reglamento a todos los miembros de la Asamblea para que puedan hacer sus aportaciones. Tras dos meses, se enviará el nuevo documento con las modificaciones y se convocará una asamblea para su aprobación. La aceptación definitiva deberá realizarla el Pleno Municipal. El Consell Local ‘Centre d’Esports d’Alcoi’ estará formado por la Asamblea General y la Comisión Deportiva. La Asamblea general está presidida por el Concejal Delegado de Deportes, el asesor adscrito a la concejalía de Deportes y el Técnico Deportivo responsable del Área de Deportes; el Encargado de las Instalaciones Deportivas Municipales, el Coordinador del Complejo Deportivo Municipal Eduardo Latorre, representantes de los Grupos Políticos con representación en la Corporación Municipal, y por todos los representantes nombrados por los diferentes clubes, entidades y/o asociaciones deportivas de la ciudad que así lo deseen. Será un foro de participación y se reunirá una o dos veces como mínimo durante cada anualidad. La Comisión Deportiva, esta formada por: Presidente.- El Concejal Delegado de Deportes. Secretario.- Funcionario del Área de Deportes. Asesor del Área de Deportes. Técnico Deportivo responsable del Área de Deportes. Encargado de las Instalaciones Deportivas Municipales. Coordinador-Director del Complejo Deportivo Municipal Eduardo Latorre. Representantes de cada uno de los Grupos Políticos Municipales. Vocales de designación directa por parte del Concejal de Deportes (número no superior a cuatro). Cuatro vocales elegidos de entre los miembros de la asamblea que representan a entidades, clubes o asociaciones deportivas. En la asamblea tuvo lugar la votación siendo las personas más votadas: Antonio Giner, Miguel Sarasa, Sara González y María Edo. Esta comisión se reunirá mensualmente y sus acuerdos pasarán a la comisión de Servicios a las Personas. “Empezamos una legislatura con mucha ilusión, queremos tener la colaboración y la participación que siempre hemos tenido. Vamos a seguir con la misma línea y muy pronto veremos algunas de las mejoras en las instalaciones que hemos trabajado en los últimos años”, destacó, el concejal de Deportes, Miguel Juan Reig.