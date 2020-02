The examples populate this alert with dummy content

SECTORES Constituido el Consejo Asesor del Centro de Desarrollo Turístico El secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, asiste a la sesión para presentar la oferta formativa que arranca en marzo en el CIP FP Batoi con cursos de gastronomía miércoles, 26 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (26/02/2020) Con el constituido el Consejo Asesor del Centro de Desarrollo Turístico de Interior cobra fuerza el proyecto turístico de la ciudad, cuya actividad formativa arranca en marzo. El secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, de la Agencia Valenciana de Turismo ha presentado al Consejo Asesor del futuro CdT de Alcoy, las primeras acciones y oferta formativa y que arranca la próxima semana con cursos relacionados con la gastronomía. Colomer ha destacado la amplia representación del sector público y privado entre los representantes en consejo que él preside y que ha quedado constituido este miércoles. Los cursos comenzarán a impartirse en el instituto de Batoy, que acogerá la formación gastronómica hasta la finalización del edificio en Rodes, como ha recordado el alcalde Antonio Francés. El primer edil confía en que el CdT contribuya al impulso turístico de estas comarcas. El área de influencia del CdT son las localidades de L’Alcoià, El Comtat, La Costera, Vall Albaida y Alt Vinalopo.