The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY Construint la memòria contra el Holocaust La consellera, Rosa Pérez Garijo, evoca la figura del deportat alcoià Paco Aura, amb motiu del 75 aniversari de la fi de la barbàrie nazi martes, 28 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (28/01/2020) La consellera de Participació, Transparència i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, ha iniciat en Villena el recorregut per la Comunitat Valenciana per la construcción de la memòria contra el Holocaust nazi, amb la col·locació de les plaques d’adhesió a la Xarxa Mai mes. La consellera ha aturat este dimarts en Alcoi, on ha participat en l’homenatge al 22 deportats alcoians en camps de concentració. Amb motiu del 75 aniversari de la fi de l’Holocaust, que va patir l’alcoià Paco Aura, la consellera evoca en Radio Alcoy la figura del supervivent. “He sentit molt parlar de Paco Aura i la seua figura. En feia especial il·lusió estar avui ací”. Rosa Pérez Garijo ha manifestat que la construcció de la memòria, la justícia i la reparació “l’hauríem de haver-ne fet abans”. La consellera ha participat en els actes organitzat per IES Andreu Sempere adherit a la Xarxa Mai més.