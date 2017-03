The examples populate this alert with dummy content

LITERATURA Contes de gegants i donyets La granja Riera d'Agres acull, per cinqué any consecutiu, el Festival de la Paraula, que portarà la màgia a la comarca el dissabte 18 i el diumenge 19 de març jueves, 16 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Arrel (15/03/2017) El cinqué Festival de la Paraula, de gegants i donyets, arriba el cap de setmana del 18 i 19 de març a la granja Riera d'Agres. La que és una trobada anual entre narradors, músics i poetes de diferents àmbits i punts de la geografia, torna a apostar per unes jornades de convivència en ple contacte amb la natura i els animals. El programa comença el dissabte amb una xerrada sobre Gegants a l'imaginari col·lectiu. A més a més, conta amb activitats tan curioses com un repte de contes, una foguera literària, un gran bingo i un taller de glosa mallorquina. Per acabar, Marcel el Marcià posarà el punt i final a aquesta proposta tan entranyable per a grans i menuts. Rapsodes, glossadors i molt més, de gegants i donyets.