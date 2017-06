The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN Contra el bullying Alcoy crea un dispositivo para evitar el acoso escolar con el apoyo de un gabinete psicopedagógico y la Policía, Servicios Sociales, Sanidad y la oficina de víctimas del delito miércoles, 28 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (28/06/2017) Alcoy crea un dispositivo para evitar el acoso escolar. La comisión contra el bullying echa a andar con el asesoramiento de un gabinete psicopedagógico y la presencia de la Policía, Servicios Sociales, Sanidad y la oficina de víctimas del delito. Con la creación de este órgano, la Concejalía de Educación persigue dos objetivos: prevenir y formar a profesores, alumnos y familias para detectar y evitar casos de acoso. A partir de septiembre comenzarán jornadas formativas en los centros educativos. La comisión, que se reunirá cada mes, va a tratar, además, cada caso de acoso que se produzca en la ciudad para ofrecer la mejor respuesta y tratamiento a la víctima.