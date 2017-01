The examples populate this alert with dummy content

ALCOYANO 2-1 GAVÀ Contra viento y marea, victoria El Deportivo Alcoyano ha logrado remontar el partido con goles de David Torres y de Fran Miranda - La lluvia y el frío no han sido impedimentos para los alrededores de 500 aficionados que han estado en El Collao domingo, 22 de enero de 2017 Partido de los que quedan en la retina y en la memoria, goles que no se olvidan. Así ha sido el encuentro vivido entre el Deportivo Alcoyano - Gavà. Triunfo con remontada incluida de los blanquiazules gracias a los goles de David Torres en el minuto 77 y de Fran Miranda de cabeza en el 81, todo esto después de ir perdiendo 0-1 desde el minuto 31, cuando llegó el gol del Gavà después de varias ocasiones de peligro del Alcoyano. La contra del equipo catalán fue determinante en esa ocasión, y no lo fue en más gracias a las fantásticas intervenciones de Miguel Bañuz que protagonizó varias paradas en El Collao. Debido a ese contratiempo el Alcoyano llegó en algunas ocasiones pero sin ser decisivas. El descanso llegó con el 0-1 en contra, la reanudación despertó lo mejor del Alcoyano, que fue a por el partido desde el primer momento, pero de nuevo sin hacer efectivas las ocasiones y siendo el Gavà muy peligroso en las contras. Los visitantes obligaron a Bañuz a sacar una manopla que salvó del 0-2 a los locales. Tras esa ocasión, el Alcoyano dispuso de las mejores oportunidades. Toni Seligrat movió ficha y entraron en el terreno de juego Álvaro García y Mariano Sanz, esos cambios fueron positivos para los blanquiazules pero hasta la entrada de Jose García no llegó el primer tanto del Deportivo. David Torres metió el primer gol tras un balón colgado de José García, tan sólo dos minutos después de su entrada al césped, el tanto del empate llegó en el minuto 77. Pocos minutos después, en el 81 Fran Miranda, a pase de Gato, remató de cabeza atravesando el balón la red de la portería poniendo el 2-1 final. Una vez más, la afición fue determinante en la victoria, que empujó y apoyó a su equipo haciendo que el triunfo ante el Gavà fuese épico. El Alcoyano continua segundo pero ha recortado distancias con el líder, el Barça B, que está a dos puntos después de que el filial blaugrana haya perdido esta jornada ante el Villarreal B, una semana antes de que el primer y segundo clasificado muestren sus armas en el Mini Estadi.