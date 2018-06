The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS Controlado el incendio de Cocentaina El fuego se ha registrado entre el casco urbano y el castillo y ha calcinado 7.000 metros cuadrados de pinar y monte bajo - En Cocentaina permanecen todavía dos brigadas refrescando la zona a la espera de poder retirarse si no existe ningún rebrote miércoles, 13 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El incendio forestal que ha sido declarado esta tarde en Cocentaina ya está controlado. El fuego, originado por causas todavía desconocidas, ha comenzado en las faldas del parque natural de la Sierra de Mariola, entre el casco urbano y el castillo, con lo que ha registrado un índice de gravedad potencial 1, por la proximidad al municipio. Las llamas han acabado con 7.000 metros cuadrados de pinar y monte bajo. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado dos camiones de bomberos y dos de jefatura, con nueve efectivos, tres brigadas forestales, un helicóptero y un avión, según han informado los bomberos del parque La Montaña. Los medios aéreos se han retirado aunque en la zona permanecen todavía por prevención dos de las tres brigadas que han acudido a sofocar el fuego.