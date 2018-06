The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS Controlado el incendio del Preventorio tras arrasar 3.000 metros cuadrados El fuego, que ha comenzado a las cuatro de esta tarde y ha sido controlado una hora más tarde, ha obligado a confinar a los usuarios y trabajadores que se encontraban en el Centro de Respiro de Solroja lunes, 18 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Hasta 3.000 metros cuadrados de matorral y masa forestal han sido calcinados en un incendio localizado en el Parque Natural de la sierra de Mariola, en la zona del Preventorio. Tres medios aéreos, cuatro unidades de bomberos y dos brigadas forestales han acudido a sofocar las llamas, que han comenzado a las cuatro de la tarde. Una hora más tarde, a las cinco, el incendio ha sido controlado: primero se han retirado dos de los medios aéreos pero todavía permanece en la zona una brigada forestal por precaución. Atrapados cerca de las llamas El incendio ha comenzado en las inmediaciones del Centro de Respiro de Solroja. Desde las cuatro hasta las cinco de la tarde, durante cerca de una hora, diecisiete usuarios y hasta seis trabajadores que se encontraban en el edificio han permanecido recluidos en el centro, ya que el espacio ha sido confinado por seguridad. Además, el fuego originado en la ladera, que dificultaba el paso, ha impedido durante este mismo periodo de tiempo el acceso a los trabajadores del siguiente turno al centro y el de los los familiares, que acudían a ver a sus parientes.