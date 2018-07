The examples populate this alert with dummy content

AVANCE Controlado un incendio en El Molinar El fuego ha afectado a los edificios en ruinas - La orografía ha complicado las tareas de extinción jueves, 05 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Los bomberos han controlado un incendio declarado sobre las 11.00 horas en el barranco de El Molinar. Las llamas han afectado a las antiguas fábricas del conjunto de arqueología industrial. En la extinción ha trabajado un helicóptero y cuatro vehículos de bomberos.