MOROS Y CRISTIANOS Controles de alcoholemia para los jinetes que salgan en Fiestas Las pruebas, que el año pasado comenzaron a aplicarse a los conductores de carrozas y otros vehículos, serán aleatorias y comprobarán, si es necesario, si se han consumido otras sustancias estupefacientes martes, 26 de marzo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (26/03/2019) El Casal hará controles de alcoholemia a los jinetes que salgan en Fiestas y presenten un comportamiento dudoso. La Asociación de San Jorge ha anunciado que serán aleatorios e irán dirigidos a todos aquellos cabos batidores, montadores de caballo y otros animales, que sean sospechosos de haber consumido alcohol. Esta es la respuesta que el Gobierno municipal dio en el pleno del lunes al ruego de Guanyar, que pedía la adopción de medidas para garantizar el bienestar de los animales que participan en las celebraciones festeras. Según el concejal de Fiestas, Raül Llopis, aunque no exista un protocolo, la Asociación de San Jorge ya realizó el año pasado controles a los conductores de carrozas, carros y otros vehículos, con la extensión este año a los jinetes y que también se aplicará a otras sustancias estupefacientes que puedan haber consumido los festeros. Guanyar pide la 'regulación' por escrito del bienestar animal Guanyar Alcoi lamenta que el Gobierno de Antonio Francés haya "rechazado" establecer un protocolo, por escrito, "que regule el bienestar animal". La concejal Vicky Llàcer lo considera necesario para que no dependa "de la voluntad de la persona encargada de cada momento", y que sea "de obligado cumplimiento", independientemente del responsable de turno. Agentes de la Policía Local serán los encargados de realizar estos controles, según ha explicado el Gobierno. Desde la Asociación de San Jorge y el Ayuntamiento explican que también se asegurarán de que todos los animales que salen cumplen la normativa.