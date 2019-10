The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS Convocado el concurso para Embajador Cristiano Ricard Sanz ostentará este cargo por última vez en 2020 y se buscará a su sustituto en un certamen que tendrá lugar el 22 de febrero del próximo año - También se cambiará el traje del Embajador Moro miércoles, 23 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 07.20 matinal (23/10/2019) La Asociación de San Jorge ha convocado el concurso para buscar a un nuevo Embajador Crstiano de cara a 2021 que sustituya a Ricard Sanz en su cargo. El concurso tiene como plazo de presentación hasta el 17 de febrero de 2020 y el 22 de ese mismo mes se realizará la representación de la Embajada en la que se elegirá a la persona que ocupe este papel. El elegido será primero el centinela cristiano en la Embajada de 2020 y ya será el Embajador cristiano en la de 2021. El mismo proceso se ha seguido este año con el Embajador Moro en el que Óscar Martínez ha sustituido a Juan Javier Gisbert. Se puede ejercer como Embajador durante cuatro años con solo una oportunidad de renovación por otros cuatro más. Por otro lado, los trajes de Sargentos y Embajadores se renuevan de forma periódica y en este caso está previsto que se renueve el de Embajador Moro. También serán nuevos los trajes de trompeteros y timbaleros del bando cristiano ya que los anteriores han cumplido su cometido según explica la Asociación de San Jorge. Este concurso de diseño festero Rafael Guarinos tendrá como plazo hasta el 20 de diciembre para la presentación de propuestas, mientras que el fallo del jurado será en la primera quincena de 2020. Si bien el premio es honorífico habrá una asignación económica de 400 euros por cada una de las categorías.