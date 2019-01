The examples populate this alert with dummy content

FIESTAS Convocado el concurso para Embajador Moro Juan Javier Gisbert abandonará el cargo estas fiestas y se ha anunciado el concurso para buscarle un sustituto viernes, 04 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (04/01/2019) Juan Javier Gisbert dejará vacante tras las fiestas de este año el cargo de Embajador Moro después de ocho años y el Casal ha convocado el concurso para buscar sustituto. La prueba para seleccionar al nuevo Embajador Moro tendrá lugar el 23 de febrero a las 11 horas en el Casal de Sant Jordi. Los aspirantes han de representar la Embajada. Los requisitos son ser mayores de edad, asociados a la Asociación de San Jorge, y lógicamente, conocedores del texto de la Embajada mora de las Fiestas de Moros y Cristianos. Las solicitudes podrán presentarse en la secretaria de la Asociación hasta el 18 de febrero a las 20 horas. La duración del cargo será de 4 años con una sola reelección posible. El candidato que más votos obtenga será centinela en la Embajada Cristiana de 2019 pasando a ser Embajador una vez finalicen las fiestas de este año. El siguiente en número de votos será el sustituto del Embajador y centinela durante los años 2020 y 2021.