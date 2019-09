The examples populate this alert with dummy content

FIESTAS Convocan el concurso para elegir al sargento infantil cristiano El certamen será el 9 de noviembre en la sede de la Filà Gusmans -Los aspirantes podrán presentar su candidatura hasta el 4 de noviembre en el Casal jueves, 19 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (19/09/2019) La Asociación de San Jorge convoca el concurso para elegir sargento infantil cristiano para las próximas Fiestas. El certamen se celebrará el sábado 9 de noviembre, a las cinco de la tarde, en la sede filà Guzmanes. Los aspirantes, según las bases del concurso, deben tener entre 8 y 10 años, que pertenezcan a cualquiera de las 28 filaes y que se hallen al corriente de sus obligaciones como Protector de la Asociación de San Jorge. Las candidaturas se podrán presentar hasta el 4 de noviembre en la secretaria del Casal. Cinco días más tarde, un jurado decidirá qué niño ocupará este cargo.