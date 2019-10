The examples populate this alert with dummy content

SOLIDARIDAD Coratge se prepara para el Día Mundial del Daño Cerebral Adquirido Tendrá lugar el viernes 25 y la asociación tiene previsto colocar hasta seis mesas informativas en la ciudad - Àngel Lluís Ferrando y Rafa Hernández han estado en Radio Alcoy para hablar sobre esta entidad miércoles, 23 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (23/10/2019) La Asociación Coratge se prepara para colocar una serie de mesas informativas en toda la ciudad este viernes 25 con motivo del Día Mundial del Daño Cerebral Adquirido. Dos de sus componentes, Àngel Lluís Ferrando y Rafa Hernández, han estado en Radio Alcoy para explicar esta iniciativa y hacer un repaso a la actividad de esta asociación que ha sido intensa pese a llevar poco tiempo constituida.