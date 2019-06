The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ Coreografies de fi de curs Centros de Danza Inma Cortés estrena "Opuestas" a la Gala 2019 que serà al Calderón - Teatre Circ representa "Miradas Delicadas" al Centro Cultural viernes, 14 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (14/06/2019) Tragaluz, el suplement cultural recolzat per la regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Alcoi, obri nova edició per a presentar Miradas delicadas, l’obra que representará aquesta vesprada Teatre Circ al Centre Cultural Mario Silvestre d'Alcoi. El director Enric Piera ofereix un avanç sobre aquesta funció teatral. Centros de Danzas Inma Cortés celebra la seua Gala de fi de curs en la que estrenarà el seu espectacle Opuestas. Al programa d'aquest divendres ha estat Inma Cortés, directora del centre, per donar-los un tast de la proposta de dansa que entrarà a escena demà, a les set de la vesparada, al Teatre Calderón d'Alcoi. Amb teatre i dansa escrivim el capítol de hui de Tragaluz…Benvinguts!