The examples populate this alert with dummy content

MANTENIMIENTO Cormpromís denuncia el abandono de la zona del horno moruno Según esta formación las malas hierbas campan a sus anchas, han muerto cinco árboles y el sistema de riego ha desaparecido miércoles, 31 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (31/07/2019) Compromís denuncia que el jardín que rodea el horno moruno se encuentra en completo abandono. Se trata de una zona que se habilitó como parque para mascotas hace 18 meses en el Centro y que en la actualidad las malas hierbas campan a sus anchas. También han contabilizado que cinco árboles han muerto y que el sistema de riego ha desaparecido. Elisa Guillem, concejala de Compromís, lamenta esta situación al igual que otras similares como las plantas secas de la nueva calle Entenza. Esta formación afirma que realizar obras sin planificar un mantenimiento posterior es derrochar fondos públicos.