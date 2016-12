The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA "Correr está en mi sangre" Kalkidan Gezahegne, atleta ganadora del oro en los Mundiales Indoor de Qatar en 2010, se recupera en Alcoy de una grave lesión en la rodilla dentro de un programa de cooperación con Etiopía viernes, 19 de agosto de 2016 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (19/08/2016) La clínica del fisioterapeuta Jordi Reig está tratando estos días a una paciente muy especial. Se llama Kalkidan Gezahegne, y es de Etiopía. Además de corredora y ganadora del oro en los Mundiales Indoor de Doha, Qatar, en 2010, entre otros premios que la sitúan a la cabeza del atletismo de media distancia, en concreto, en 1500 metros. "Me recupero de una lesión grave en la rodilla". Un problema que la llevó a quirófano hace tres años, cuando se sometió a una operación en Alemania. Nos atiende durante los ejercicios diarios que Reig le ha marcado para seguir cuando vuelva a casa, este sábado 20 de agosto. El fin de su estancia en la ciudad coincide casi con el de los Juegos Olímpicos de Rio. "Los echo de menos". Gezahegne llega a Alcoy a través de una iniciativa de la clínica de Reig, Runners for Ethiopia. Se trata de un programa de cooperación que facilita material al país, forma a sus fisioterapeutas y también, en ocasiones y como es el caso de la corredora, ofrece tratamiento a sus runners. La visita de Gezahegne ha durado un mes y parece tener final feliz: "Ahorá seguiré con los ejercicios que me ha marcado Jordi para poder prepararme para los mundiales de 2017 (...) Por supuesto que volveré a correr, lo llevo en la sangre". Tras esta parada, está claro que su camino sigue...y va para largo.