TEMPORAL Cortadas dos calles del centro por derrumbes El desplome del inmueble 28 de la calle Casablanca motiva el desalojo preventivo de dos familias - En Pintor Casanova cayó otro edificio, también deshabitado, el lunes martes, 21 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp El Ayuntamiento de Alcoy anuncia el cierre, por seguridad, de dos calles del casco histórico, Pintor Casanova y Casablanca. En ambas se han registrado derrumbamientos en inmuebles particulares en las últimas horas. El desplome del edificio número 28 de la calle Casablanca en torno a las cuatro de la madrugada de este martes 21 de enero, ha derivado el desalojo preventivo de dos familias de las viviendas colindantes. El edificio desplomado estaba vacio, según una fuente municipal. El Ayuntamiento está a la espera de que concluya el informe de los técnicos y del arquitecto municipal, para ver si el desplome ha afectado a la estructura de las viviendas colindantes. También se ha cortado la calle Pintor Casanova, donde el lunes se produjo otro derrumbamiento. Los agentes de la policía local acotaron la zona para evitar riesgos. La lluvia, la nieve y el viento provocaron además desprendimientos en carreteras, la caída de árboles y ramas o muros, además de inundaciones en bajos, entre otros. Los agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, asimismo, realizaron el reparto de medicamentos –ante la imposibilidad de hacerlo llegar por el habitual canal de reparto- a 63 enfermos crónicos del centro de personas mayores de Onil, 60 enfermos crónicos del centro de alzheimer de Banyeres y a 150 personas del centro de mayores de Alcoy. También, según informan desde la Guardia Civil, efectuaron el auxilio de 300 personas y 150 vehículos en la autovía A7 a su paso por Ibi, Muro y Sant Vicent de Raspeig por embolsamiento de tráfico. Y los agentes de la Guardia Civil de puesto de Cocentaina también auxiliaron este lunes a 4 personas, una de ellas menor, del interior de un vehículo semivolcado en Agres.