MMUA Cortes de tráfico para la media maratón La carrera será el domingo día 15 de diciembre y el ayuntamiento avisa de los cortes de tráfico y de las modificaciones para antes y durante la prueba deportiva. lunes, 09 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La media maratón Unión Alcoyana Seguros (MMUA) , se disputará el domingo día 15 de diciembre. El ayuntamiento informa de todos los cortes de tráfico, cambios de sentido y prohibiciones de estacionamiento. TRAFICO Y DESVÍO (Corte previsto a partir de las 8.00 h) CENTRO . Puente de María Cristina , cerrado Puente San Jorge, cerrado Salida/ entrada: Puente Francisco Aura Cami / Avd de Elche

. ZONA ALTA , Corte en la Plaza de España. Entrada/Salida aconsejada por Avd de Elche y por la autovía Salida por Torremanzana, Puente del Viaducto, puente Francisco Aura a la Zona Norte o autovía.

, Corte en la Plaza de España. . Salida: Puente Fernando Reig Bajada por carretera de Bañeres, José Ribera Montes, Isabel la Católica C/Peru, Carmen Vidal, Avd. Juan Gil Albert.

ZONA NORTE: A esta zona se puede acceder por dos vías: Entrada por Cotes Baixes. Rotonda de la Hispanidad, por el puente del parque de la Zona Norte. Puente Francisco Aura. La salida se efectuará por la Hispanidad dirección Cotes Baixes La zona del Hospital Virgen de los Lirios se habilita el puente del parque para la circulación de vehículos y por el puente Francisco Aura La zona que presenta más dificultad es la comprendida por donde discurre la carrera, calle Sabadell y Adyacentes.

A esta zona se puede acceder por dos vías: Se encuentra cerrada la circulación en la Alameda, y Entenza La calle Entenza cerrada. Cruce alternativos salida de la C/Cid : SOLO SALIDA EN LA C/ALFAFARA Entrada/salida por Gabriel Miro, Carmen Vidal entrada por Gabriel Miro y salida por Juan Gil Albert Entrada/salida por Mestre Ribera Montes y puente Fdo Reig.

SANTA ROSA- Cerrada al tráfico Entrada/salida: Puente Fdo Reig Mestre José Ribera Montes y Oliver. Carmen Vidal acceso José Ribera Montes La zona comprendida entre Santa Rosa y Alzamora la salida sera por la Calle Oliver

Polígono Els Realets y zona de Cotes Altes Abierto al trafico

OTROS PASOS CONSULTAR CON CENTRAL, ya que dispondrá de un plano con los cortes de las distintas zonas y/o consultar al Oficial encargado del sector. CRONOLOGÍA Y SECUENCIA DEL ACTO PROHIBIDO ESTACIONAR: Sábado 14 desde las 14.00 h . Zona Juan Gil Albert desde el puente de la Petxina hasta Mestre Laporta Sábado 14 desde las 22.00 h. Alameda (completa) Avd de la Hispanidad (completa) Santa Rosa (Completa) Espronceda (completa) Victor Espinos (Completa) Santo Domingo(completa) San Lorenzo

CORTES PREVIOS NOCHE. A partir de las 3.00 h. CORTE Avd. Juan Gil Albert para el montaje del la zona Salida/Meta. La circulación será desviada por la calle Calderón, Caramanxel, Pare Poveda, El Inspector responsable del turno valorara la mas adecuada. A partir de las 7.00 h. se realizara el desvío y corte de trafico en la Avd. Alameda a la altura de Espronceda.