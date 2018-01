The examples populate this alert with dummy content

PROMOCIÓN Costa Blanca muestra en Fitur la gastronomía, las fiestas y la cultura de la provincia El patronato de turismo extiende su actividad en la principal feria del sector a dos puntos del centro de Madrid lunes, 15 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (15/01/2018) La provincia va a mostrar su riqueza gastronómica, festiva y cultural en la próxima edición de Fitur, que arranca este miércoles en Madrid. Y lo va a hacer en la propia feria y también en dos puntos del centro de la capital, según avanza el vicepresidente y diputado de Promoción Turística, Eduardo Dolón. El patronato de turismo abrirá un punto de información en la plaza de Callao para, a pie de calle, dar a conocer la oferta turística de los municipios de la provincia, especialmente en materia de fiestas. Con este fin, el sábado 1.200 personas participarán en el desfile de la provincia. También al centro de Madrid llevará la Diputación la riqueza gastronómica a través del proyecto Costa Blanca Food Experience, un espacio gastronómico para mostrar los productos más reconocidos. La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante ha alquilado un local cerca de Gran Vía para realizar degustaciones. La Diputación ha organizado 47 presentaciones de producto, de las que cinco son exclusivas de la marca Costa Blanca, 36 de municipios, tres de asociaciones empresariales y otras tres del colectivo LGTB. En la feria se desarrollarán alrededor de 15 degustaciones culinarias y cerca de medio centenar de reuniones con agentes y turoperadores de todo el mundo para cerrar acuerdos de colaboración. Costa Blanca está integrada en el expositor de la Comunidad Valenciana, con una superficie de 1.700 metros cuadrados. El acto principal del patronato Costa Blanca en Fitur se celebrará la jornada inaugural (13.45 horas). El presidente de la Diputación, César Sánchez, dará a conocer el Plan de Actuación del organismo para la presente anualidad. “Nuestra estrategia, centrada en los productos característicos de la Costa Blanca, es la que está logrando cifras récord que nos tienen que servir para tener los pies en el suelo y seguir trabajando de forma coordinada con todos los agentes del sector con la finalidad de seguir creciendo en los próximos años. El gran reto para 2018 es igualarlos y, si se puede, mejorarlos”, ha recalcado Dolón.