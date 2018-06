The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN Cotes Baixes entrega los premios a los mejores alumnos Empresas y entidades aportan fondos para destacar el trabajo de los estudiantes con unos galardones que cumplen 29 ediciones sábado, 30 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El instituto Cotes Baixes ha entregado este viernes los premios que reconocen los mejores trabajos de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos. Los galardones cumplen 29 ediciones y destacan por la implicación del tejido empresarial de Alcoy y de la comarca. El director del instituto, Fernando Sansaloni, tiene claro que los premios “son posibles” gracias al apoyo de “empresas y entidades”: desde las patronales del textil y de la madera al campus de Alcoy de la Politécnica. Para Sansaloni, la implicación de los empresarios es clave “porque son los que nos proporcionan una visión real de la sociedad y del mercado laboral en la escuela”. Los premios reconocen a los alumnos más brillantes, así como a los mejores proyectos desarrollados en cada una de las ramas de formación del centro, así como un certamen de narrativa. El instituto ha entregado de más de una veintena de premios por un valor total de unos 3.000 euros. Al acto de entrega acudieron el viernes representantes del Colegio de Ingenieros de Alicante (COITI), ACETEX, Cámara de Comercio de Alcoy, APEME, Biblioteca Municipal de Alcoy, Librería Llorens, IBIAE, AITEX, Masfarné, Industrias Seguí, Foradia, Autoescuela Jordá, APEME, Lownet Comunicación, UPV Campus de Alcoy, además de concejales del Ayuntamiento.