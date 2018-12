Cotes Baixes reprèn la seua carrera de fons contra el càncer

L'IES Cotes Baixes d'Alcoi va celebrar el passat dimarts, 11 de desembre, la VII Edició de la Cursa Solidària, que s'emmarca en les activitats incloses en les Jornades d'Activitats Formatives i Esportives. La iniciativa ha comptat amb la participació de tot l'alumnat de primer d’ESO i amb la col·laboració de l'AMPA i el professorat del centre. Els 2.000 euros de fons aconseguits entre patrocinis i participació en la carrera solidària enguany van destinats a la lluita i investigació contra el càncer, i seran donats a l'associació comarcal SOLC i a l'Associació Espanyola contra el Càncer, AECC , que treballen per a recolzar i acompanyar les persones malaltes i les seues famílies, i finançar projectes d'investigació que permeten un millor diagnòstic i tractament del càncer; així com, a la Fundació Unoentrecienmil, en la seua lluita contra la leucèmia infantil i que té com a compromís llançar projectes d'investigació tots els anys per a acabar amb aquesta malaltia.

L'activitat estava oberta també a tots els pares i mares d'alumnes que volgueren sumar-se. La carrera solidària s'ha realitzat mantenint el mateix itinerari que la passada edició, l'Avinguda de la Hispanitat. El circuit a recórrer partia des de la rotonda de Mercadona fins a l'altura del Parc de la Zona Nord. Els participants havien de donar diverses voltes al perímetre delimitat i per cada una de les voltes que completaren donaven un euro solidari. L'AMPA s’ha sumat al patrocini de la iniciativa aportant els euros dels pares i mares participants. Una vegada comptabilitzades totes les voltes, enguany s’ha recaptat prop de 1.000 euros. L'activitat ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament i la Policia a l'hora de tallar el tràfic i vetlar per la seguretat dels participants. L'alumne que més voltes ha aconseguit, 24 en total, ha sigut Hamudi Hamoudi Mohamed.

A fi d'involucrar al barri i aconseguir patrocinadors, uns dies abans de la carrera, els alumnes van repartir cartells i van explicar la iniciativa entre els comerços i veïns de la zona que es van bolcar amb l'activitat, aconseguint recaptar prop d’altres 1.000 euros més en col·laboracions.

Els alumnes de primer d’ESO han estat un mes preparant-se per a la carrera durant les hores d'educació física. La responsable de la matèria, Verónica Sempere, destaca que a més de la recaptació de fons aquesta iniciativa “té com a objectiu treballar amb els alumnes valors com la solidaritat, la cooperació, el respecte, l'esforç, així com fomentar hàbits de vida saludable”.