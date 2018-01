The examples populate this alert with dummy content

Cotes Baixes, Santiago Payá y Beniata se abastecerán de energia limpia La instalación de placas fotovoltaicas prevé una reducción de emisión de 52 toneladas de CO2 y que se pueda cumplir la demanda total de energía en los dias más soleados jueves, 25 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Energía limpia para abastecer de luz a tres polígonos de Alcoy. La instalación de placas solares fotovoltaicas evitará la emisión de C02 en los polígonos de Cotes Baixes, Santiago Payá y Beniata. La potencia total instalada es de 55 kilowatios. El Ayuntamiento calcula que dependiendo de la época del año y del nivel de insolación se podrá cubrir ampliamente la demanda total de energía. Las instalaciones alimentarán el alumbrado público de estas áreas industriales y la emisión calculada libre de CO2 a la atmósfera es de 52 toneladas anuales. En todos los polígonos se ha sustituido la iluminación de vapor de sodio por la tecnología Led. La implantación de estos sistemas está en el marco de ayudas del IVACE para la regeneración de polígonos industriales y también de la hoja de ruta de la Smart City. Para el concejal de Territorio y Ciudad Inteligente, Manolo Gomicia, “la estrategia de ciudad Smart City nos impulsa a adoptar medidas para optimizar la eficiencia energética; iniciativas que deben favorecer la inclusión de Alcoy en la Red Española de Ciudades Inteligentes y, en última instancia, mejorar los servicios prestados a la ciudadanía"