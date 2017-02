The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN Cotes Baixes se transforma en un plató de cine 'a conciencia' El instituto celebra la gala Conta’m i Acció, en la que los alumnos de primero de la ESO han realizado cuatro cortos cinematográficos para concienciar sobre la contaminación medioambiental lunes, 20 de febrero de 2017 El IES Cotes Baixes acogió el viernes 20 de febrero la gala Conta’m i Acció. A través de este proyecto y durante una semana, los alumnos de primero de la ESO han realizado cuatro cortos cinematográficos con un mismo objetivo: tomar conciencia sobre la contaminación en el medio ambiente. Los estudiantes han contado con el asesoramiento y apoyo de profesionales: el climatólogo Enrique Moltó ha ofrecido una charla sobre el cambio climático y sus consecuencias; el actor Pau Vercher ha explicado técnicas para meterse en el personaje; el guionista Miquel Peidro ha impartido una clase de guion cinematográfico. Además, los alumnos de Cotes Baixes han recibido los consejos de la maquilladora Ana Sanjuán y de Octavi Masià, sobre cómo realizar una buena grabación. Durante la mañana del viernes 17 de febrero los estudiantes han grabado cada uno de los cuatro cortos, que han sido presentados en la gala y reconocidos con varios premios: a la mejor interpretación, mejor montaje, mejor guión, mejor banda sonora, mejor producción y mejor mensaje.