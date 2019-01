The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY Cotes Baixes se vuelca con la Formación Profesional Radio Alcoy se desplaza hasta el instituto, que acoge hasta el 1 de febrero la octava edición de las Jornadas Técnicas de FP con un amplio programa de ponencias miércoles, 30 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (30/01/2019) Este miércoles, 30 de enero, Radio Alcoy ha estado en el instituto Cotes Baixes que, hasta el próximo 1 de febrero, acoge la octava edición de las Jornadas Técnicas de FP, destinadas a involucrar e implicar a las empresas en la formación de los alumnos. En este objetivo de reivindicar la importancia de la Formación Profesional en la actualidad, el centro acoge un amplio programa de charlas hasta el viernes. Sin duda, el protagonista de este miércoles ha sido Jorge Arévalo, vice-consejero de FP en el País Vasco y un referente europeo en la formación profesional, que ha hablado de las claves de la política europea FP empleo con horizonte 2025. El programa de la cita en el instituto puede consultarse aquí. Las jornadas técnicas FP de Cotes Baixes nacieron hace ocho años como un monográfico del ciclo de Energías Renovables, que se fue extendiendo hasta todas las familias profesionales que acoge el centro. Radio Alcoy profundiza en sus protagonistas, además de hablar con los profesores de los distintos ciclos formativos de Cotes Baixes.